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Шоу британской группы Massive Attack

Нуклеиновая музыка: Massive Attack выпустят альбом на ДНК

© Sputnik . Валерий Мельников
Новости
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Аудиофайлы будут преобразованы в 920 000 коротких нитей ДНК, которые затем будут храниться в 5000 крошечных (нанометровых) стеклянных сферах.

СУХУМ, 26 апр — Sputnik. В честь юбилея своего альбома Mezzanine британская трип-хоп-группы Massive Attack выпустит пластинку на молекуле ДНК, сообщает "МИР24" со ссылкой на онлайн-платформу Dazed.

Музыканты обратились к пионеру в записи информации на молекулах ДНК, ученому Роберту Грасу из Федеральной высшей технической школы Цюриха.

"Биологическая информация хранится в строительных блоках ДНК. По сравнению с традиционными системами хранения такой способ – довольно сложный и дорогой, зато он позволяет делать миллионы копий быстро и с минимальными затратами", – пояснил швейцарский ученый.

Для группы Massive Attack это не первая экспериментальная запись. Они уже записали на ДНК свой главный хит – композицию Teardrop, которая известна многим по сериалу "Доктор Хаус". Запись всего альбома в новейшем формате завершится к июню.

Massive Attack была образована в 1988 году в Бристоле. Музыканты выпустили семь студийных альбомов. В настоящее время в состав коллектива входят Роберт Дель Ная ("3D"), Грант Маршалл ("Daddy G") и Нил Дэвидж.

Теги:
ДНК, музыка, Massive Attack



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