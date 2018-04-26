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Строители завершили укладку асфальтобетона на автодорожной части моста через Керченский пролив

Последние штрихи: укладка дорожного покрытия Крымского моста завершена

© Фото: most.life
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Начало движения автомобилей по мосту изначально планировали на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с опережением графика и намерены открыть движение уже в мае.

СУХУМ, 26 апр — Sputnik. Строители завершили укладку дорожного покрытия моста через Керченский пролив, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя генерального директора по инфраструктурным проектам ООО "Стройгазмонтаж" Леонида Рыженькина.

Рыженькин заявил, что уложенное покрытие "долговечно и надежно", строители начали испытание поверхностей разных участков моста.

"Собираются и обрабатываются данные для системы мониторинга, которая контролирует эксплуатацию моста. Сначала обследовались полностью все построенные опоры автодороги, все пролетные строения. Теперь на выбранные участки, в том числе находящийся на фарватере, дают максимальную нагрузку, снимаются показатели деформации", — добавил он.

Он отметил, что главные строительно-монтажные работы по основному ходу уже окончены.

По словам начальника отдела капитального строительства ФКУ Упрдор "Черноморье" Евгения Михалко, трассу проложили самым оптимальным способом, минимизировав воздействие на окружающую среду и археологическое наследие. Он уточнил, что пропускная способность трассы составит до 36 тысяч автомобилей в сутки.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально планировали на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с опережением графика и намерены открыть движение уже в мае.




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