Эксперты оценили ущерб от блокировки Telegram

Компания-разработчик софта Flexbby предлагает интернет-омбудсмену создать оперативный штаб из представителей власти и бизнеса, который занялся бы решением проблем компаний, пострадавших от блокировок Telegram.

СУХУМ, 26 апр — Sputnik. Эксперты компании-разработчика софта Flexbby оценили потери российских компаний из-за блокировки мессенджера Telegram в миллиард долларов, в то время как общие убытки бизнеса в России и за рубежом составят два миллиарда, сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо гендиректора Flexbby Андрея Прокофьева интернет-омбудсмену Дмитрию Мариничеву.

© Sputnik . Кирилл Каллиников Роскомнадзор в погоне за Telegram начал блокировать IP-адреса Amazon

Резидент "Сколково", компания-разработчик софта Flexbby утверждает, что эта цифра обернется худшим сценарием, если пользователи начнут массово покидать Telegram.

По подсчетам Flexbby, из-за мер Роскомнадзора пострадали около 400 российских организаций, использующих Google и Amazon. У них отмечались сбои в работе хранилищ данных, бизнес-приложений, систем искусственного интеллекта, геолокаций, платежей, взаимодействия с банками.

Роскомнадзор с 16 апреля по решению Таганского суда Москвы начал блокировать Telegram после отказа мессенджера передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки использует хостинг Amazon и Google, то Роскомнадзор блокирует и IP-адреса этих компаний, из-за чего у многих сторонних ресурсов возникли проблемы с работой в России.

В письме гендиректора Flexbby Андрея Прокофьева интернет-омбудсмену Дмитрию Мариничеву отмечается, что финансовые потери российского бизнеса составили около 60 миллиардов рублей (примерно миллиард долларов).

© Sputnik . Кирилл Каллиников Роскомнадзор попросил суд о немедленной блокировке Telegram после решения суда

Потери IT-компаний, которые приостановили разработку чат-ботов (виртуальных помощников пользователей) для Telegram, эксперты оценили примерно в 40 миллионов долларов. Компании, которые ранее инвестировали в создание чат-ботов и использовали их, потеряют в целом 25 миллионов долларов.

Годовые убытки корпораций Google и Amazon от приостановки работы облачных сервисов Flexbby оценивает в 240 миллионов долларов. Еще 700 миллионов долларов Google недополучит ввиду приостановки интернет-рекламы российских компаний на ее площадке.

Андрей Прокофьев в письме также указывает на необходимость создания оперативного штаба из представителей власти и бизнеса, который занялся бы решением проблем компаний, пострадавших от блокировок.

Представителям бизнес-сообщества предлагается разработать поправки в законодательстве, позволяющие исключить ситуации, при которых могут пострадать российские компании.