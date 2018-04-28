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Киркоров примерил роль юного рэпера

© Sputnik . Владимир Песня
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50-летний артист в новом ролике решил примерить на себе образ подростка с бунтарским характером, в клипе также множество других известных звезд предстали в новых обличиях.

СУХУМ, 28 апр- Sputnik. В сети появился новый клип Филиппа Киркорова под названием "Цвет настроения синий", однако видеоролик снят в нетипичном для Киркорова стиле, сообщает портал "360tv".

Ролик снят в духе пародии на клипы молодых исполнителей, а поп-король Киркоров предстал в ролике в образе подростка-рэпера.

В клипе снялась российская звезда Ольга Бузова, которая сыграла кассиршу в супермаркете. В ролях также Григорий Лепс, Николай Басков, Яна Рудковская и Гном Гномыч, Тимати, Амиран Сардаров ("Дневник хача").

За несколько часов видео-пародия набрала более 100 тысяч просмотров на Youtube.

Ранее на личных страницах Киркорова и Бузовой в Instagram появились фрагменты ролика, где видео собрали рекордное количество просмотров. В аккаунте Ольги его увидели уже более трех миллионов пользователей, а у Филиппа больше миллиона.

28 апреля клип был презентован в эфире Первого канала в шоу-программе "Вечерний Ургант". В нем телеведущий Иван Ургант предлагает Филиппу Киркорову свой сценарий съемок, Ургант рассказывает Киркорову, как будет завершаться видео, однако Киркоров отвергает идею Ивана и решает снять клип, как ранее задумал.

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