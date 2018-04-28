"Трамп" загорелся в Баку

СУХУМ, 28 апр — Sputnik. В азербайджанской столице вспыхнул пожар в небоскребе Trump Tower Baku, пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение очевидцев.
Свидетелям пожара удалось заснять видео, на котором видно, как с верхних этажей высотного здания Баку к небу поднимается густой дым.
Сообщается также, что в здании работают пожарная служба, дороги, ведущие к небоскребу Trump Tower, перекрыты.
Известно, что вблизи здания в настоящие дни проходят гонки Гран-при Формулы 1.
Высота небоскреба 130 метров, здание является одним из самых высоких в Баку. В Trump Tower Baku 33 наземных этажа.
В конце 2017 года стало известно, что компания Trump Organization прекратила лицензионные соглашения по проектам в нескольких странах, в том числе и в Азербайджане. Строительство завершилось, но здание так и не было открыто.
В апреле 2018 года произошел пожар в здании Trump Tower в Нью-Йорке.
В апрельском происшествии погиб один человек, четверо пожарных пострадали.