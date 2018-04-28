Медведев выступил за введение индивидуальных санкций против резидентов США

СУХУМ, 28 апр — Sputnik. Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил за возможность введения санкций в отношении любого физического или юридического лица Америки, сообщает РИА Новости.
Подобные индивидуальные контрсанкции станут абсолютно справедливым и симметричным ответом России на антироссийские санкции США, считает глава российского правительства.
"Они принимают решение в отношении наших физических лиц просто потому, что им кто-то не нравится, — и у нас такое право должно быть. Какая-то компания им не понравилась, и у нас такое право должно быть", — говорилось в сообщении Медведева.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект об ответе на санкции США и других стран. Документ дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер.
Список мер может запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов из определенных стран.
Также, документ предусматривает возможность запрещать или ограничивать вывоз из России редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.