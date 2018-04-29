На разработку вакцины от гриппа Билл Гейтс выделил 12 миллионов долларов

СУХУМ, 29 апр — Sputnik. Основатель компании Microsoft, один из богатейших людей мира Билл Гейтс объявил о пожертвовании 12 миллионов долларов на разработку универсальной вакцины от гриппа, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание The Hill.

Миллиардер объявил о создании исследовательского фонда в ходе выступления на ежегодной встрече Медицинского сообщества Массачусетса.

"Сегодня мы запускаем 12-миллионный проект Grand Challenge (Великий Вызов) в партнерстве с Page family, чтобы ускорить развитие универсальной вакцины от гриппа. Цель — побудить смелое мышление лучших ученых мира во всех дисциплинах, включая новые области", — заявил Гейтс.