Протестующие начали снова блокировать улицы в Ереване

Протестующие начали движение от станции метро "Еритасардакан" к Ереванскому госуниверситету. В первых рядах среди демонстрантов студенты в белых халатах.

СУХУМ, 29 апр — Sputnik. В Ереване возобновились шествия по центральным улицам города. Демонстранты с 12:00 утра, как и призвал лидер оппозиционного движения "Мой шаг" Никол Пашинян, перекрыли ряд улиц, сообщает Sputnik Армения.

© Sputnik . Asatur Yesayants Пашинян назвал условия, при которых будет бойкотировать выборы в парламент Армении

Несколько десятков студентов, большинство из которых студенты Ереванского государственного университета и Ереванского медицинского университета им. Мхитара Гераци начали акцию протеста, перекрыв улицу Чаренца. Они скандируют "присоединяйтесь", "свободный, независимый студент".

Одновременно демонстранты перекрыли улицу Абовяна со стороны площади Республики, перекрестки улиц Амиряна и Туманяна с проспектом Маштоца, перекрестки улиц Абовяна и Корюна.

Колонну студентов сопровождают полицейские.

Напомним, сегодня, после двухдневной паузы, Пашинян призвал своих сторонников возобновить мирную акцию гражданского неповиновения. Предполагается, что в результате акций оппозиции с полудня до 16:00 улицы в Ереване будут заблокированы. Митинг пройдет вечером на площади Республики.