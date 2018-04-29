Для отказа у Анчелотти, который в данный момент находится без работы, было несколько причин.

СУХУМ, 29 апр — Sputnik. Карло Анчелотти отказался от предложения возглавить сборную Италии по футболу, сообщает РИА Новости.

У Анчелотти были встречи с чрезвычайным комиссаром Итальянской федерации футбола Роберто Фаббричини, а также его помощником Алессандро Костакуртой. Последняя встреча комиссара FIGC Роберто Фабриччини и его заместителя Алессандро Костакурты с 58-летним специалистом состоялась в Риме в понедельник и продолжалась полтора часа. FIGC планирует расходовать на зарплату тренерского штаба сборной 5 миллионов евро в год. Анчелотти было предложено свободно выбирать помощников, одним из членов тренерского штаба может стать его сын Давиде.

После этого тренер взял время на раздумье и в итоге отказался.

Для отказа у Анчелотти, который в данный момент находится без работы, было несколько причин. Итальянец осознает, что постоянная работа в клубе ему все еще ближе, чем на посту в сборной, к тому же у Анчелотти появились подвижки в вопросе трудоустройства в клубе. Кроме того, предложенный контракт в национальной команде недостаточно крупный. Ко всему прочему, мало ясности вокруг самой федерации, где все еще нет избранного главы.

По сведениям СМИ, на пост главного тренера "скуадры адзурры" также рассматриваются кандидатуры Антонио Конте, главного тренера петербургского "Зенита" Роберто Манчини, Клаудио Раньери и нынешнего исполняющего обязанности главного тренера сборной Луиджи Ди Бьяджо.

Пост главного тренера сборной Италии стал вакантным в ноябре 2017 года после отставки Джанпьеро Вентуры, связанной с невыходом на Чемпионат мира впервые за 60 лет. Главный тренер итальянской сборной должен быть объявлен в конце мая.

Всю информацию о предстоящем Чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.