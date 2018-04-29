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Праздничные мероприятия, посвященные 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР

Северная Корея переведет часы на южнокорейское время

© Sputnik . Илья Питалев
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Стремительное для большинства политиков и аналитиков мира сближение двух Корей уже привело к первым конкретным результатам.

СУХУМ, 29 апр — Sputnik. Северная Корея демонстрирует свое более активное желание к мирному и дружескому общению с Южной Кореей. Об этом сообщили "Вести" со ссылкой на южнокорейские СМИ.

Так, заявлено, что Северная Корея планирует привести северокорейское время в соответствие с южнокорейским. Сейчас разница во времени между странами составляет 30 минут.

Второй важной новостью является информация о том, что Корейская Народно-Демократическая Республика обязалась закрыть свой крупнейший ядерный полигон Пунгери в мае нынешнего года и продемонстрировать этот процесс Южной Корее. КНДР намерена осуществить закрытие полигона публично и продемонстрировать этот процесс Югу, пригласив экспертов и журналистов.

Встреча лидеров Северной и Южной Кореи
© AP Photo. Korea Summit Press Pool
Изменение курса: КНДР и Южная Корея решили улучшить отношения

Всего на полигоне Пхунгери с 2006 года было проведено шесть ядерных испытаний, последнее из них — в 2017 году.

В пятницу, 27 апреля, состоялась историческая встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. В ходе саммита главы двух государств подписали совместную декларацию, призванную содействовать установлению мира на Корейском полуострове.

Стороны, в частности, договорились улучшать отношения, стремиться к мирному воссоединению, а также добиваться избавления Корейского полуострова от ядерного оружия, поддерживая международные усилия в этом направлении.

Кроме того, КНДР и Южная Корея заявили о намерении провести трехсторонние переговоры с США и четырехсторонние переговоры с США и Китаем. В рамках этих саммитов корейские лидеры надеются заменить имеющееся перемирие между Северной и Южной Кореей на полноценный договор о мире.




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