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Митинг в поддержку Telegram

Митинг против блокировки Telegram в Москве собрал около 8 тысяч участников

© Sputnik . Валерий Мельников
Новости
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Москвичи согласовали проведение мероприятий в поддержку Telegram в мэрии Москвы.

СУХУМ, 30 апр — Sputnik. Организованный в Москве митинг в поддержку Telegram 30 апреля собрал 7,5 тысячи участников, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы ГУМВД по Москве.

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Массовые мероприятия в поддержку мессенджера согласовали с мэрией Москвы, обозначив движение шествия по улице Маши Порываевой, а организацию митинга на проспекте Академика Сахарова.

"На проспекте Академика Сахарова завершилось согласованное властями города Москвы публичное мероприятие. В нем приняло участие 7500 человек", — сказал собеседник агентства.

В сообщении также говорилось, что сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии обеспечили охрану правопорядка и безопасности граждан.

Шествие прошло без правонарушений, отметили в правоохранительных органах.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне возникали проблемы в работе в РФ ряда сторонних ресурсов.

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