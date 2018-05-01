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Уставший мужчина с ноутбуком на голове

Китайцы взяли под контроль эмоциональное состояние сотрудников

© Depositphotos / Xalanx
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Искусственный интеллект помогает работодателям определять любые эмоции сотрудников: усталость, панику, грусть. Нововведения позволили повысить выручку на 315 миллионов долларов c 2014 года.

СУХУМ, 1 мая — Sputnik. Сотрудникии более десяти китайских компаний носят на производстве головные уборы со встроенными сенсорами мозговых волн, которые отслеживают мозговую активность для повышения эффективности работы, сообщает "360tv" со ссылкой на Business Insider.

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© Sputnik .
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Технология, основанная на искусственном интеллекте, помогает руководству выстраивать индивидуальный график для каждого сотрудника в зависимости от его эмоционального состояния.

Кому-то требуется больше отдыха, кто-то в депрессии, а если сотрудник устал или задремал, система подает сигнал тревоги. Такие меры были введены в основном в компаниях, где приходится сталкиваться с высоким риском, например среди машинистов поездов и электричек.

Как пишет портал, китайские сотрудники не в восторге от новых требований, потому что данных системы достаточно для того, чтобы уволить. К тому же в суд обжаловать такое увольнение нельзя, так как  законы о частной жизни в Китае позволяют вести наблюдение за гражданами. Некоторые сотрудники и вовсе не знают о такой слежке.




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