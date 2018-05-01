Китайцы взяли под контроль эмоциональное состояние сотрудников

СУХУМ, 1 мая — Sputnik. Сотрудникии более десяти китайских компаний носят на производстве головные уборы со встроенными сенсорами мозговых волн, которые отслеживают мозговую активность для повышения эффективности работы, сообщает "360tv" со ссылкой на Business Insider.

Технология, основанная на искусственном интеллекте, помогает руководству выстраивать индивидуальный график для каждого сотрудника в зависимости от его эмоционального состояния.

Кому-то требуется больше отдыха, кто-то в депрессии, а если сотрудник устал или задремал, система подает сигнал тревоги. Такие меры были введены в основном в компаниях, где приходится сталкиваться с высоким риском, например среди машинистов поездов и электричек.

Как пишет портал, китайские сотрудники не в восторге от новых требований, потому что данных системы достаточно для того, чтобы уволить. К тому же в суд обжаловать такое увольнение нельзя, так как законы о частной жизни в Китае позволяют вести наблюдение за гражданами. Некоторые сотрудники и вовсе не знают о такой слежке.