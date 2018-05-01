Горящий небоскреб обрушился в Бразилии

Очевидцы пожара настаивают на том, что на верхних этажах здания оставались люди.

СУХУМ, 1 мая — Sputnik. В центре бразильского города Сан-Паулу обрушилось многоэтажное строение, охваченное огнем, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Folha de S.Paulo.

В многоэтажном доме произошел пожар, горящие конструкции не выдержали и рухнули на глазах у людей.

Очевидцы происшествия засняли момент обрушения высотки на видео, на записи видно, что падая на землю, здание оставляет вокруг себя огромное облако огня и горячие детали.

© Фото: ria В многоэтажном доме в Сан-Паулу произошел пожар

По предварительным данным, погиб один человек. Многочисленные очевидцы же настаивают на том, что на верхних этажах оставались люди и жертв могло быть больше.

На место происшествия выехали пожарные и спасатели. Район происшествие оцепили.

Сообщается также, что после обвала конструкции три человека пропали без вести.

Здание на момент пожара не функционировало, однако, по некоторым данным, в высотке нелегально проживали люди.

Небоскреб загорелся в ночь на вторник, огонь перекинулся на близлежащую высотку, но пожарные взяли его под контроль, не дав распространиться по всему зданию. По данным газеты Estadao, обломки горящих конструкций также упали на расположенную рядом церковь, но их удалось быстро потушить.