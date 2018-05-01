Золото на сотни тысяч долларов нашел уборщик аэропорта в Южной Корее

Согласно закону Южной Кореи, в случае если хозяин утерянного золота не объявится в срок до 6 месяцев, полноправным владельцем станет нашедший слитки уборщик.

СУХУМ, 1 мая — Sputnik. В международном аэропорту корейского города Инчхон уборщиком найдены слитки золота в урне для мусора, сообщает РИА Новости.

Уборщик сообщил о находке на сумму 350 миллионов вон (около 327 тысяч долларов) в полицию. По сообщению издания, полиция утверждает, что владелец так и не объявился.

Если человек, утерявший слитки, не даст о себе знать в течении 6 месяцев, то официальным владельцем станет нашедший, то есть уборщик аэропорта.

В случае, если настоящий владелец объявится и выйдет на связь, то, по закону Южной Кореи, нашедший золото сотрудник аэропорта получит 20% от рыночной стоимости золота или 17,5 миллионов вон (163 тысячи долларов).

Однако, если найденные слитки связаны с преступной деятельностью, то уборщик ничего не получит.