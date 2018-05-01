Выбор не сделан: Парламент Армении не избрал премьер-министра

Лидер протестного движения "Мой шаг", руководитель парламентской фракции "Елк" ("Выход") Никол Пашинян не стал премьер-министром Армении с первой попытки.

СУХУМ, 1 мая — Sputnik. На специальном заседании Национального собрания Армении во вторник большинство депутатов (56) проголосовало против кандидатуры Никола Пашиняна. За него отдали голос — 45. Об этом сообщает Sputnik Армения. © Sputnik . Владимир Трефилов Благодыренко о ситуации в Армении: силовики проявили мудрость

Кандидатуру Пашиняна 30 апреля выдвинула фракция "Елк" (Выход), он был единственным претендентом на пост главы правительства. Чтобы быть избранным, ему нужно было 53 голоса из 105. То есть ему было необходимо заручиться поддержкой депутатов правящей Республиканской партии Армении.

В соответствии с законодательством Армении, через неделю должны состояться новые выборы. На этот раз для выдвижения кандидатом в премьеры во втором туре он должен иметь поддержку как минимум одной трети депутатов — 32 парламентариев. Процедура голосования не меняется.

Если премьер повторно не будет избран, то это автоматически приводит к роспуску Национального собрания и проведению внеочередных выборов в течение 40 дней.