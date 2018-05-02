13:44 02 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 23°C
Прямой эфир
Поиск
Творческая встреча с режиссером фильма Собибор К. Хабенским

Госдеп США: "Собибор" должен увидеть широкий зритель Америки

© Sputnik . Владимир Астапкович
Новости
Получить короткую ссылку
1110

Премьера фильма "Собибор" состоялась во вторник 1 мая в посольстве России в Вашингтоне.

СУХУМ, 2 мая — Sputnik. В Америке заявили, что художественный фильм "Собибор" российского режиссера Константина Хабенского, посвященный восстанию в нацистском лагере смерти в годы Второй мировой войны, должен быть показан широкому зрителю в США, сообщает РИА Новости.

На показ в российское посольство в столице Америки были приглашены представители Госдепартамента США, дипломатических миссий, включая посольство Израиля, общественных организаций, ветераны войны. К премьере в посольстве России была развернута выставка с копиями фотографий и архивных документов, рассказывающих о событиях, ставших основой для фильма.

Представитель Госдепартамента Америки по проблемам холокоста Томас Яздгерди, побывавший на показе фильма, подчеркнул в разговоре с журналистами, что "Собибор" нужно показать всем.

"Такие фильмы расширяют наше понимание холокоста. Это очень мощный фильм, и это очень мучительно… Его тяжело смотреть, но это необходимо, потому что люди должны знать, что такие вещи на самом деле произошли, эта война произошла", — отметил Яздгерди.

Одним из организаторов показа выступил Фонд американо-российского культурного сотрудничества. Председатель фонда Сьюзан Кармел также высоко оценила картину Константина Хабенского и отметила ее важную роль в информировании молодежи о событиях Второй мировой войны.

Премьера фильма Константина Хабенского Собибор
© Sputnik . Екатерина Чеснокова
Хабенский о фильме "Собибор": для людей, умеющих чувствовать

В связи с этим она обратила особое внимание на необходимость борьбы с ненавистью и стереотипами в обществе, которые в наши дни мешают наладить диалог между странами.

На премьере кинокартины в Америке присутствовал также заместитель главы дипмиссии Израиля в Вашингтоне Рувим Азар. Он отметил особую роль СССР и Красной армии в борьбе с нацизмом.

Азар напомнил, что восстание и побег из "Собибора" организовал советский офицер Александр Печерский, еврей по национальности.

Лента актера и режиссера Константина Хабенского "Собибор" основана на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти Собибор в Польше в октябре 1943 года.

9 мая картину покажут в Берлине.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • ЦУМ
    Магазин закрыт

    Во Владикавказе из-за несоответствия пожарной безопасности закрыли ЦУМ – магазин не будет работать до устранения всех нарушений.

  • Берни Экклстоун, фото из архива
    Формула успеха

    Было нелегко организовать "Формулу 1" в Баку, но город отлично справляется с организацией гонок, заявил экс-глава менеджмента соревнований Берни Экклстоун.

  • Серж Саргсян и Армен Саркисян
    В поисках выхода

    Президент Армении Армен Саркисян встретился с экс-премьером Сержем Саргсяном и и.о. премьера Кареном Карапетяном для консультаций по выходу из кризиса.

  • Глава РК Нурсултан Назарбаев на XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана
    Палатка в Темиртау

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вспомнил, как в молодости жил в палатке во время строительства Карагандинского металлургического комбината.

  • Портфель на кресле. Архивное фото
    Текучие кадры

    Новым главой Госслужбы Кыргызстана по борьбе с экономическими преступлениями стал Бакир Таиров, его предшественник уволился через 10 дней после назначения.

  • Совещание Александра Лукашенко с руководством Житковичского райисполкома и предприятий района
    Усилия и дисциплина

    Президент Александр Лукашенко рассказал, как сделать Беларусь процветающей и состоятельной страной.

  • Военный обозреватель Александр Жилин
    Сами виноваты

    Военный обозреватель Sputnik Александр Жилин объяснил, почему Латвия сама виновата в безобразном поведении солдат НАТО в стране.

  • Парламентарий Пятрас Ауштрявичюс
    Еще жестче!

    Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс предложил Европейскому союзу ужесточить антироссийские санкции.

  • Ofiteri SIS in timpul perchezitiilor la sediul lui Retano Usatii
    Оборотни в погонах

    Два высших офицера Отдела по расследованию особо тяжких преступлений задержаны в Молдове по подозрению в злоупотреблении полномочиями и взяточничестве.

  • Вступительные испытания в Таджикском национальном университете
    Выбор сделан

    В Таджикистане завершился отбор кандидатов на обучение в российских вузах – со списком рекомендованных можно ознакомиться в интернете.

  • Сотрудник полиции у жилого дома
    Я требую прокурора!

    Голый узбекистанец ворвался в квартиру в Новосибирске и, взяв в заложники хозяев, потребовал встречи с консулом и прокурором.

  • Армен Гаспарян
    Учите историю!

    Историк и политолог Армен Гаспарян прокомментировал осквернение памятника погибшим советским воинам в эстонском городе Раквере.

  • ЦУМ
    Магазин закрыт

    Во Владикавказе из-за несоответствия пожарной безопасности закрыли ЦУМ – магазин не будет работать до устранения всех нарушений.

  • Берни Экклстоун, фото из архива
    Формула успеха

    Было нелегко организовать "Формулу 1" в Баку, но город отлично справляется с организацией гонок, заявил экс-глава менеджмента соревнований Берни Экклстоун.

  • Серж Саргсян и Армен Саркисян
    В поисках выхода

    Президент Армении Армен Саркисян встретился с экс-премьером Сержем Саргсяном и и.о. премьера Кареном Карапетяном для консультаций по выходу из кризиса.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Скачки в селе Кутол
Традиционный Первомай в Кутоле
Скачки в Кутоле
Метание дротиков, скачки и конный футбол: как отметили Первомай в Кутоле
Как подготовиться к сухумскому забегу
На старт, внимание, марш: готовимся к "Сухумскому забегу"

Соцсети

Sputnikabkhazia