Госдеп США: "Собибор" должен увидеть широкий зритель Америки

Премьера фильма "Собибор" состоялась во вторник 1 мая в посольстве России в Вашингтоне.

СУХУМ, 2 мая — Sputnik. В Америке заявили, что художественный фильм "Собибор" российского режиссера Константина Хабенского, посвященный восстанию в нацистском лагере смерти в годы Второй мировой войны, должен быть показан широкому зрителю в США, сообщает РИА Новости.

На показ в российское посольство в столице Америки были приглашены представители Госдепартамента США, дипломатических миссий, включая посольство Израиля, общественных организаций, ветераны войны. К премьере в посольстве России была развернута выставка с копиями фотографий и архивных документов, рассказывающих о событиях, ставших основой для фильма.

Представитель Госдепартамента Америки по проблемам холокоста Томас Яздгерди, побывавший на показе фильма, подчеркнул в разговоре с журналистами, что "Собибор" нужно показать всем.

"Такие фильмы расширяют наше понимание холокоста. Это очень мощный фильм, и это очень мучительно… Его тяжело смотреть, но это необходимо, потому что люди должны знать, что такие вещи на самом деле произошли, эта война произошла", — отметил Яздгерди.

Одним из организаторов показа выступил Фонд американо-российского культурного сотрудничества. Председатель фонда Сьюзан Кармел также высоко оценила картину Константина Хабенского и отметила ее важную роль в информировании молодежи о событиях Второй мировой войны.

© Sputnik . Екатерина Чеснокова Хабенский о фильме "Собибор": для людей, умеющих чувствовать

В связи с этим она обратила особое внимание на необходимость борьбы с ненавистью и стереотипами в обществе, которые в наши дни мешают наладить диалог между странами.

На премьере кинокартины в Америке присутствовал также заместитель главы дипмиссии Израиля в Вашингтоне Рувим Азар. Он отметил особую роль СССР и Красной армии в борьбе с нацизмом.

Азар напомнил, что восстание и побег из "Собибора" организовал советский офицер Александр Печерский, еврей по национальности.

Лента актера и режиссера Константина Хабенского "Собибор" основана на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти Собибор в Польше в октябре 1943 года.

9 мая картину покажут в Берлине.