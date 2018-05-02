Киев расширил санкции против России

СУХУМ, 2 мая – Sputnik. Киев объявил о новых санкциях в отношении российских предпринимателей, сообщает РИА Новости.

Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины, Киев также намерен продлить ранее введенные санкции.

Президент Украины Петр Порошенко заявил о принятом решении в среду.

"Очень важно, я хотел бы подчеркнуть, что и предыдущие санкции, которые сейчас продолжаются, четко синхронизированы с нашими партнерами из Европейского союза, Соединенных Штатов Америки. Своим сегодняшним решением мы скоординируем новые санкции, которые вводятся, с санкциями Соединенных Штатов Америки против граждан и юридических лиц Российской Федерации. Они связаны как с применением химического оружия в центре Европы — Россией в Великобритании, так и с проведением незаконных выборов президента на территории оккупированного Крыма", — цитирует Порошенко пресс-служба президента.

В сообщении также говорится, что президента Порошенко "рассмотрел решение о введении санкций против России, а также вопрос продолжения санкций, которые были введены в связи с незаконной аннексией Крыма, санкций, которые были связаны с агрессией Российской Федерации против суверенного и независимого украинского государства".