Facebook будет оценивать СМИ по рейтингу достоверности

В настоящее время продолжается расследование комитета по культуре, СМИ и спорту Великобритании под названием "Фейковые новости", в рамках которого британские парламентарии намерены привлечь к ответу директора Facebook Марка Цукерберга.

СУХУМ, 3 мая — Sputnik. Глава компании Facebook Марк Цукерберг сообщил журналистам, что соцсеть начала внедрять систему ранжирования СМИ по рейтингу достоверности, пишет "360tv", сссылаясь на "Газета.ru".

По словам Цукерберга, новая система, которую уже внедряют в соцсеть, позволит продвигать или скрывать контент на основе имеющихся данных.

"Мы помещаем эти данные в систему, и она работает на усиление или подавление, мы собираемся нарастить интенсивность этой системы с течением времени", — добавил Марк Цукенберг.

Рейтинг СМИ строится на том, отметил руководитель Facebook, как пользователи воспринимают различные средства массовой информации и доверяют ли они им.

Ранее глава корпорации Марк Цукерберг заявил, что Facebook запускает новую функцию, которая позволит пользователям социальной сети подобрать кандидатов для романтического свидания.