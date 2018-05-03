Китай тайно разместил ракетные комплексы на спорных островах

У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

СУХУМ, 3 мая — Sputnik. Китай установил противокорабельные крылатые ракеты и зенитный ракетный комплекс на трех своих форпостах на спорных островах в Южно-Китайском море, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNBC.

Согласно источнику CNBC, знакомому с данными американской разведки, за последний месяц системы развернули на рифах Саби-Риф, Мисчиф (Мэйцзи) и Файери-Кросс архипелага Спратли (Наньша). Эти установки позволяют атаковать суда в радиусе 295 морских миль (около 546 километров), а также поражать воздушные цели на расстоянии 160 морских миль (примерно 296 километров).

Как прокомментировал ситуацию, неназванный представитель Пентагона, дальнейшая милитаризация аванпостов "послужит только увеличению напряженности и росту недоверия между сторонами", которые претендуют на эту территорию.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Китай разместил на двух из своих форпостов на спорных островах спецоборудование, способное создавать помехи для систем связи и радиолокационных систем.