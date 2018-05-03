Генетики намерены победить рак и старение через десять лет

Человеческие гены можно будет запрограммировать таким образом, чтобы люди стали невосприимчивыми к радиации, старению и холоду.

СУХУМ, 3 мая — Sputnik. Создать клетки, неуязвимые к вирусам, раку, старению, радиации и замерзанию, будет возможно через десять лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведущих генетиков из Genome Project.

Ученые ссылаются на опыт, который они провели над клеткой бактерии кишечной палочки. По словам генетиков, над геномом бактерии было проделано 321 изменение, после чего клетка стала невосприимчивой к вирусам. Тем не менее, отмечают специалисты, чтобы перепрограммировать геном растения или млекопитающего, потребуется больше усилий.

"Перепрограммирование каждого белка в человеческом гене, например, потребует 400 тысяч изменений", — уточнил профессор Гарвардской медицинской школы Джорд Черч в интервью порталу Stat.

При этом ученые выразили уверенность, что желаемых результатов можно будет добиться уже через десять лет. Кроме того, по словам генетиков, человеческие гены можно будет запрограммировать таким образом, чтобы люди стали невосприимчивыми к радиации, старению и холоду. Также возможно значительное сокращение рисков возникновения рака.