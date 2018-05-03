Умер известный советский певец Вадим Мулерман

Мулерман первым исполнил такие известные песни, как "Лада" Владимира Шаинского и Михаила Пляцковского, "Трус не играет в хоккей" Александры Пахмутовой, Николая Добронравова и Сергея Гребенникова.

СУХУМ, 3 мая — Sputnik. Известный советский эстрадный певец, народный артист РСФСР, заслуженный артист Украины Вадим Мулерман умер в Нью-Йорке в возрасте 79 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на певицу и друга семьи Нину Бродскую.

"Только сейчас разговаривала со Светланой, женой Вадима Мулермана. Светлана сообщила, что все случилось этой ночью в госпитале, где, к сожалению, не могли выяснить причину болезни, и удалось узнать это за неделю до ухода Вадима из жизни", — написала она на Facebook.

Мулерман получил народную известность в СССР в 1960-х годах. Он первым исполнил такие известные песни, как "Лада" Владимира Шаинского и Михаила Пляцковского, "Трус не играет в хоккей" Александры Пахмутовой, Николая Добронравова и Сергея Гребенникова, "Как хорошо быть генералом" Вадима Гамалии и Михаила Танича. Также он исполнял композиции Давида Тухманова, Роберта Рождественского и других.

Последние годы Мулерман жил в Соединенных Штатах.