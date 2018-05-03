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Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Санкт-Петербург

Почтовая марка к инаугурации Владимира Путина появится в обращении

© Sputnik . Михаил Климентьев
Новости
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Инаугурация президента России Владимира Путина пройдет 7 мая в Кремле. Российские телеканалы будут транслировать торжественную церемонию.

СУХУМ, 3 мая — Sputnik. Почтовая марка к инаугурации президента России Владимира Путина поступит в обращение 7 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение "Почты России".

На почтовой марке с надписью "7 мая 2018 года В.В. Путин вступил в должность президента Российской Федерации" изображены Спасская башня и Сенатский дворец Московского Кремля. Размер марки — 37х37 мм, номинал — 22 рубля, она издана тиражом 252 тысячи экземпляров и поступит в продажу в отделения "Почты России".

К выпуску почтовой марки будут изготовлены тематический конверт и специальный штемпель гашения первого дня для Москвы и Санкт-Петербурга. Любой желающий сможет поставить оттиск штемпеля на марках в отделениях "Почты России" в Москве на ул. Мясницкой, 26 и в Санкт-Петербурге на ул. Почтамтской, 9.

На почтовой марке, посвященной инаугурации Владимира Путина в 2012 году, были изображены цепь и знак президента России. Ее номинал составил 15 рублей.




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