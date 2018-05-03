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Рок-звезда Джон Бон Джови. Московский международный музыкальный фестиваль.

Критики назвали худшего рок-музыканта в истории

© Sputnik . Владимир Вяткин
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Музыку коллектива Bon Jovi назвали не исполнением рока, а игрой в фильме про рок-группу.

СУХУМ, 3 мая — Sputnik. Американского музыканта Джона Бон Джови критики назвали худшим рокером в истории музыки, сообщает "360tv".

Певец занял 214 и последнюю строку в рейтинге Зала славы рок‐н‐ролла, который составил портал Vulture.

Эксперты убеждены, что за 30 с лишним лет существования группы Bon Jovi не выпустила ни одного хита. Более того, музыку коллектива назвали не исполнением рока, а игрой в фильме про рок-группу.

"Самым переоцененным коллективом" назвали группу Queen, занявшую 213 строку списка. Замкнула тройку антилидеров среди рок-н-ролльных групп Journey.

Первое место занял Чак Берри, которого признали основателем рока. Следом пошли известнейший британский коллектив The Beatles, а на третьем месте оказался Боб Дилан.

В топ-10 вошли певец Бадди Холли и исполнитель блюза Мадди Уотерс, а также Элвис Пресли, Джеймс Браун, Принс, группы Ramones и Nirvana.




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