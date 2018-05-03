22:40 03 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 18°C
Прямой эфир
Поиск
День донора в Иванове

Риск умереть: ученые назвали самую опасную группу крови

© Sputnik . Варвара Гертье
Новости
Получить короткую ссылку
17 0 0

Обладатели одной из четырех существующих групп крови подвергаются риску смерти от серьезных травм.

СУУХМ, 3 мая – Sputnik. Японские ученые установили, что первая группа крови является самой опасной: у людей с этой группой почти в три раза выше риск умереть, получив серьезную травму, пишет Sputnik Молдова

Донорская кровь
© Fotolia / Sudok1
Sputnik подал пример: донорская акция "Открытая ладонь" пройдет в Сухуме

Специалисты провели исследование, опубликованное в журнале Critical Care и охватившее 901 человека, которым оказывали срочную медицинскую помощь. Результаты показывают, что смертность людей с первой группой крови, получивших тяжелые травмы, достигала 28%. У всех остальных данный показатель составлял порядка 11%. 

Ученым уже давно известно, что у людей с первой группой крови выше риск кровопотери из-за плохой свертываемости. Это может быть связано с низким содержанием в крови этой группы фактора фон Виллебранда (гликопротеин плазмы крови. — прим. ред.).

Авторы нового исследования предполагают, что именно по этой причине смертность у носителей первой группы выше.

"Наше исследование также поднимает вопрос о том, как экстренное переливание эритроцитов первой группы крови пациентам с тяжелыми травмами может повлиять на гомеостаз, процесс, благодаря которому кровотечение останавливается, и есть ли какая-то разница в сравнении с другими группами крови", — рассказал один из авторов исследования.

Специалист добавил, что в дальнейшем следует продолжить исследования в этой области, чтобы найти идеальную стратегию лечения пациентов, получивших серьезные травмы, требующие длительной реабилитации.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Янис Кузинс
    Информационный контроль

    Лидера "Объединения против нацизма" Яниса Кузинса опять заблокировал Facebook, общественник связывает это с продвижением акции "Бессмертный полк" в Юрмале.

  • Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько
    Российский ответ

    Промышленность и экономика Литвы разваливаются, и ответ Москвы в этой сфере на антироссийские действия Вильнюса будет самым эффективным, считает эксперт.

  • Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини
    Только мирное решение

    Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини рассказала, как должен решаться приднестровский вопрос в формате "5+2".

  • Режиссер Павел Лунгин. Архивное фото
    Боевое братство

    Режиссер Павел Лунгин рассказал о своем новом фильме "Братство" о войне в Афганистане и о том, какие роли сыграли в нем таджикские актеры.

  • Дворец искусств Истиклол
    Возвращение "Дружбы"

    Народные депутаты Ташкента утвердили возвращение названия "Дружба народов" площади, станции метрополитена и дворцу "Истиклол".

  • Учебные сборы для резервистов Okas
    Все на фронт!

    Параллельно с самыми масштабными в истории Эстонии военными учениями правительство республики распорядилось о призыве резервистов на срочные сборы.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Конкурс национальных блюд и народных ремесел в Душанбе
Восточные сказки: ярмарка национальных блюд в Душанбе
Встретимся когда-нибудь: письмо красноармейца Камсыса Тания
Встретимся когда-нибудь: письмо красноармейца Камсыса Тания
Run Sukhum: Что? Где? Когда?
"Run Sukhum": Что? Где? Когда?

Соцсети

Sputnikabkhazia