Риск умереть: ученые назвали самую опасную группу крови

Обладатели одной из четырех существующих групп крови подвергаются риску смерти от серьезных травм.

СУУХМ, 3 мая – Sputnik. Японские ученые установили, что первая группа крови является самой опасной: у людей с этой группой почти в три раза выше риск умереть, получив серьезную травму, пишет Sputnik Молдова.

Специалисты провели исследование, опубликованное в журнале Critical Care и охватившее 901 человека, которым оказывали срочную медицинскую помощь. Результаты показывают, что смертность людей с первой группой крови, получивших тяжелые травмы, достигала 28%. У всех остальных данный показатель составлял порядка 11%.

Ученым уже давно известно, что у людей с первой группой крови выше риск кровопотери из-за плохой свертываемости. Это может быть связано с низким содержанием в крови этой группы фактора фон Виллебранда (гликопротеин плазмы крови. — прим. ред.).

Авторы нового исследования предполагают, что именно по этой причине смертность у носителей первой группы выше.

"Наше исследование также поднимает вопрос о том, как экстренное переливание эритроцитов первой группы крови пациентам с тяжелыми травмами может повлиять на гомеостаз, процесс, благодаря которому кровотечение останавливается, и есть ли какая-то разница в сравнении с другими группами крови", — рассказал один из авторов исследования.

Специалист добавил, что в дальнейшем следует продолжить исследования в этой области, чтобы найти идеальную стратегию лечения пациентов, получивших серьезные травмы, требующие длительной реабилитации.