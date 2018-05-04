На параде Победы 9 мая в Москве продемонстрируют гиперзвуковую ракету "Кинжал"

Военный парад в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится 9 мая на Красной площади в Москве.

СУХУМ, 4 мая — Sputnik. Модернизированные самолеты МиГ-31К, оснащенные гиперзвуковыми ракетами системы "Кинжал", будут представлены на параде Победы в Москве 9 мая, передает РИА Новости со ссылкой на слова министра обороны РФ Сергея Шойгу.

© Sputnik . Алексей Дружинин Россию невозможно сдержать: главное из интервью Путина каналу NBC

"Над Красной площадью пролетят истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом "Кинжал", истребители Су-57 (проект ПАК ФА, истребитель пятого поколения), Су-З0СМ и МиГ-29СМТ, стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22МЗ и другие самолеты", — сообщил Шойгу в ходе селекторного совещания.

Экипажи армейской авиации проследуют на высоте 150 метров со скоростью 200 километров в час. Экипажи оперативно-тактической, дальней и военно-транспортной авиации пролетят на высоте от 300 до 500 метров, разогнавшись до 600 километров в час.

По словам министра, по Красной площади пройдут 190 единиц перспективной техники, "определяющей современный облик Армии России". В их числе — зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2", боевые машины "Терминатор", робототехнические комплексы "Уран-6" и "Уран-9", современные беспилотники, армейские мотовездеходы и снегоходы. В прошедшей ночной репетиции парада Победы участвовали автомобили "Тигр", бронетранспортеры БТР-82А, ракетные комплексы "Искандер-М", "Ярс", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", зенитные ракетные комплексы С-400, бронеавтомобили повышенной защищенности "Тайфун-К" и другие военные машины.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код Минобороны РФ Учебно-боевой пуск ракетного комплекса "Кинжал"

Всего в военном параде на Красной площади в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будет задействовано более 13 тысяч человек, 159 единиц вооружения и военной техники и 75 воздушных судов. Тренировки парадных расчетов и механизированной колонны начались 28 марта в подмосковном Алабино. С 9 апреля к ним присоединились воздушные силы. Ночное прохождение по Красной площади состоялось 26 апреля, второе пройдет 3 мая, а генеральная репетиция запланирована на 6 мая.

"Кинжал" — гиперзвуковой и сверхманевренный

Президент России Владимир Путин представил гиперзвуковую ракету "Кинжал" и другие новейшие системы российского оружия во время оглашения послания Федеральному собранию в начале марта. В ходе выступления Путина были показаны кадры испытания гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса "Кинжал".

Как отметил тогда глава государства, уникальные летно-технические характеристики высокоскоростного самолета-носителя позволяют доставлять ракету в точку сброса за считаные минуты, при этом ракета, летящая с гиперзвуковой скоростью, превышающей скорость звука в 10 раз, еще и осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета. Путин добавил, что это позволяет ей также гарантированно преодолевать все существующие и перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя к цели на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.

Ракеты "Кинжал" могут поражать авианосцы, эсминцы и крейсеры потенциального противника. С 1 декабря прошлого года комплекс заступил на опытно-боевое дежурство в Южном военном округе. Военнослужащие ЮВО в марте произвели учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса "Кинжал". В настоящее время в мире нет аналогов этому оружию, подчеркнуло Минобороны РФ.