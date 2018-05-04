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Эксплуатация газопровода Северный поток.

В Германии приступили к строительству "Северного потока-2"

© Sputnik . Алексей Куденко
Новости
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Компания — оператор газопровода Nord Stream 2 AG отмечает, что строительные работы проходят в соответствии с полученными разрешениями.

СУХУМ, 4 мая – Sputnik. В Германии начали подготовку строительной площадки для выхода на берег газопровода "Северный поток-2", сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании — оператора газопровода Nord Stream 2 AG.

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Площадка находится в немецком Любмине. Работы подразумевают расчистку и подготовку строительного места, завершение строительства административных построек, а также подготовку к монтажным работам в зоне выхода на берег.

Отмечается, что все работы выполняются в соответствии с полученными от Германии разрешениями.

В конце марта Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию "Северного потока–2" в германской исключительной экономической зоне. Позже аналогичные разрешения выдала Финляндия. Ожидается, что в ближайшее время компания сможет получить разрешения от трех других стран — России, Швеции и Дании.

Проект "Северный поток–2" подразумевает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Планируется, что их проложат через Балтийское море от побережья России до Германии.

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Компания "Газпром" является единственным акционером Nord Stream 2 AG, которая должна предоставить половину средств — 4,75 миллиарда евро. Оставшуюся часть обязались выплатить европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.

Против реализации "Северного потока–2" выступает ряд государств, в частности Украина и США. Киев боится потерять доходы от транзита российского газа, а Вашингтон рассчитывает на собственные поставки СПГ в Европу.

Также среди противников проекта находится Литва. Ранее спикер Сейма Викторас Пранцкетис вместе с главами парламентов Латвии и Польши подписал совместное заявление против строительства газопровода. По его словам, "Северный поток–2" основан на политическом решении об отказе от транзита газа через Украину.




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