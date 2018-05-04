Пользователи WhatsApp и Instagram смогут совершать групповые видеозвонки

Проведя анализ личных звонков в мессенджере WhatsApp, основатель популярных соцсетей и мессенджера Марк Цукерберг принял решение добавить новшества в работу приложений.

СУХУМ, 4 мая — Sputnik. Пользователи WhatsApp и Instagram в ближайшем будущем получат возможность совершать групповые видеозвонки, сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на "Известия". Предполагается, что в беседе смогут участвовать не больше четырех человек.

Анализ личных звонков показал, что пользователи потратили на разговоры около двух миллиардов минут, в связи с этим Марк Цукерберг принял решение ввести функцию групповых видеозвонков.

Цукерберг также отметил, что в Instagram появилась функция GoPro, которая позволит выбрать ролик в приложении и поделиться им в своей "сториз", отредактировав перед публикацией.