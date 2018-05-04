МИД РФ: у Москвы нет конкретных фактов смерти главаря ИГ аль-Багдади

Данные о смерти главаря ИГ аль-Багдади появлялись несколько раз, отметил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

СУХУМ, 4 мая — Sputnik. Москва не располагает конкретными фактами смерти главаря ИГ (группировка запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"Данные о его смерти появлялись на моей памяти раз десять, но пока мы не убедимся, что это будут данные, подтвержденные конкретными фактами, сказать, что аль-Багдади нет, мы так не можем", — сказал он.

Минобороны РФ сообщало, что проверяет информацию о возможном уничтожении аль-Багдади в результате удара ВКС РФ 28 мая близ Ракки. Пентагон позже заявлял, что главарь ИГ жив.

© AP Photo. Massoud Hossaini Ответственность за теракт в Кабуле взяло ИГ*

Аль-Багдади, настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ Мосуле провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке.

С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.

Федеральной службой безопасности России вскрыта и пресечена преступная деятельность сторонника ИГ, который, присягнув ее главарю Абу Бакру аль-Багдади, находящемуся в Сирии, приступил к планированию резонансных терактов с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств.

Объектом терактов, которые готовил ликвидированный силовиками сторонник ИГ, должно было стать, в том числе здание правительства Ставропольского края.