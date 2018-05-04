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Белые каски в Сирии

Вашингтон прекратил финансирование "Белых касок"

© AP Photo. Uncredited
Новости
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Неправительственная организация "Белые каски", изначально названная "Сирийская гражданская оборона", базируется в Великобритании и действует за счет дотаций от стран Запада.

СУХУМ, 4 мая — Sputnik. Соединенные Штаты приостановили финансирование действующей в Сирии "правозащитной" организации "Белые каски", которую не раз уличали в создании постановочных видеороликов о "химических атаках" и "зверствах" сирийской армии.

Стоп-кадр из видеорепортажа о якобы имевшей место химической атаке в Думе
Сирийский мальчик рассказал о съемках постановочного ролика о химатаке в Думе

О заморозке американских дотаций сообщает РИА Новости со ссылкой на американский телеканал CBS.

По данным телеканала, доля США составляет около трети бюджета организации, финансирование "Белых касок" прекратилось в "последние недели" и находится "под пересмотром". Ближневосточное бюро Госдепа должно было до 15 апреля получить подтверждение от администрации США на продолжение финансирования организации. Но поскольку Дональд Трамп решил не выделять 200 миллионов долларов "на восстановление Сирии", прекратилось и субсидирование "Белых касок".

В "Белых касках" работают сирийцы, прошедшие курсы спецподготовки за рубежом. По данным CBS, у организации припасен "экстренный план" на случай отсутствия финансирования в течение одного-двух месяцев, однако перспектива долгосрочного отсутствия дотаций вызывает у нее тревогу.

Постановочный видеоролик "Белых касок" о применении химоружия сирийской армией в городе Думе, стал поводом для ракетных ударов по сирийским правительственным объектам, которые нанесли в ночь на 14 апреля США, Британия и Франция.

Россия предоставила убедительные доказательства причастности западных спецслужб к постановке химической атаки в сирийской Думе.

Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса
© Sputnik . Валерий Мельников
"Белые каски" пытались завербовать основателя группы Pink Floyd

Глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что на видео "было прекрасно видно", что люди, которые якобы пытаются спасти предполагаемых жертв атаки и которые передвигаются по месту, где якобы применили химические вещества, ничем не защищены. Министр также напомнил, что видео инсценировки было предоставлено "Белыми касками", которые работают исключительно на территориях, контролируемых боевиками, включая террористов "Джебхат ан-Нусры"*.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее называла деятельность организации "Белые каски" одним из участников масштабной информационной кампании по очернению властей Сирии. Президент Сирии Башар Асад уверен, что члены организации "Белые каски" на самом деле являются сторонниками "Аль-Каиды"*.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.




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