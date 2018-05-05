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Тактические учения Народной милиции ЛНР

Украина совершила четыре обстрела территории ЛНР за ночь

© Sputnik . Олеся Потапова
Новости
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Нарушив режим прекращения огня, украинские силовики применили минометы калибром 120 и 82 миллиметра.

СУХУМ, 5 мая — Sputnik. Силовики Украины обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР) четыре раза за минувшие сутки, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-служба милиции республики.

"Сейчас ведется целенаправленный обстрел населенного пункта Донецкий с населенного пункта Новотошковское. Противник прикрывается мирными гражданами как живым щитом: минометы калибром 120 миллиметров установлены прямо на улицах жилого сектора", — заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Нарушив режим прекращения огня, украинские силовики применили минометы калибром 120и 82 миллиметра, БМП-1, гранатометы и стрелковое оружие. Всего за ночь было выпущено около 50 снарядов,говорится в сообщении.

Обстрелу подверглись районы, находящие вблизи с населенными пунктами Веселогоровка, Калиново, Желобок.

По данным милиции республики, информация о жертвах уточныется.

Ранее в Донбасе вступило в силу "пасхальное перемирие", но стороны продолжают обвинять друг друга в обстрелах.

Ранее президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 30 апреля, подписал указ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил Украины. По мнению Киева, предыдущий формат операции исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.




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