Украина совершила четыре обстрела территории ЛНР за ночь

СУХУМ, 5 мая — Sputnik. Силовики Украины обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР) четыре раза за минувшие сутки, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-служба милиции республики.
"Сейчас ведется целенаправленный обстрел населенного пункта Донецкий с населенного пункта Новотошковское. Противник прикрывается мирными гражданами как живым щитом: минометы калибром 120 миллиметров установлены прямо на улицах жилого сектора", — заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Нарушив режим прекращения огня, украинские силовики применили минометы калибром 120и 82 миллиметра, БМП-1, гранатометы и стрелковое оружие. Всего за ночь было выпущено около 50 снарядов,говорится в сообщении.
Обстрелу подверглись районы, находящие вблизи с населенными пунктами Веселогоровка, Калиново, Желобок.
По данным милиции республики, информация о жертвах уточныется.
Ранее в Донбасе вступило в силу "пасхальное перемирие", но стороны продолжают обвинять друг друга в обстрелах.
Ранее президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 30 апреля, подписал указ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил Украины. По мнению Киева, предыдущий формат операции исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.