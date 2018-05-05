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Пэрис Хилтон представила свой новый клип в Санкт-Петербурге

Хакер похитила у Пэрис Хилтон сотни тысяч долларов

© Sputnik . Анатолий Медведь
Новости
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Мошеннице удалось получить доступ к счетам знаменитости и аккаунту сервиса iCloud.

СУХУМ, 5 мая — Sputnik. В США женщина-хакер похитила более ста тысяч долларов у американской актрисы, модели и певицы Пэрис Хилтон, взломав ее аккаунты, сообщает РИА Новости.

Киберпреступница также украла откровенные фото медийной личности.

Информационные технологии
© Sputnik . Наталья Селиверстова
Хакерская атака: похищены данные пяти миллионов банковских карт в США

Хакер следила за Хилтон с 2015 года. Ей удалось получить доступ к счетам знаменитости и аккаунту сервиса iCloud.

Преступница воспользовалась денежными ресурсами Хилтон, она использовала банковские данные кредитных карт для бронирования номера в голливудском отеле "Рузвельт".

По данным следствия, за одну ночь хакер потратила до 40 тысяч долларов.

Мошенница также направила электронное письмо одному из коллег Хилтон с просьбой перевести на свой счет 80 тысяч долларов.

Жертвами хакера также оказались отец Пэрис — Рик Хилтон, сестра — Никки.

По информации СМИ, следователи вышли на след мошенницы в 2017 году. Женщина призналась в банковском мошенничестве, вердикт по ее делу суд должен огласить в понедельник.

Прокуроры рекомендовали приговорить к 5 годам тюремного заключения и возмещению ущерба в размере около 318 тысяч долларов.

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