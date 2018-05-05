15:01 05 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 21°C
Прямой эфир
Поиск
Беспорядки во время первомайской демонстрации в Париже

Участник первомайских беспорядков в Париже оштрафован на тысячу евро

© Sputnik . Ирина Калашникова
Новости
Получить короткую ссылку
10 0 0

В первомайских беспорядках во французской столице приняли участие свыше тысячи экстремистов в черной одежде и масках.

СУХУМ, 5 мая — Sputnik. Участника уличных беспорядков во время первомайских шествий в Париже приговорили к штрафу в размере тысячи евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Parisien.

Издание поясняет, что мужчину задержали за незаконное ношение оружия.

Первомайская демонстрация в Париже
"Reuters"
Более 100 человек задержано после беспорядков на первомайской демонстрации в Париже

На данный момент под следствием за уличный дебош находятся десять человек.

"4 мая в пятницу перед судом предстали трое, двое признали свою вину и были отпущены, еще одному, 24-летнему Тиму суд назначил штраф в размере тысячи евро. Судебный процесс над остальными семью подследственными пройдет в конце месяца", — пишет издание.

Ранее сообщалось, что в результате устранения дебоша было задержано около ста участников беспорядка.

1 мая в столице Франции проходили первомайские шествия. Первомайские мероприятия в Париже сопровождались многочисленными беспорядками, по ходу праздничного шествия экстремисты начали рушить витрины ресторанов и кафе, молодые люди в черной одежде и масках, которых по данным местной полиции было свыше тысячи человек, сожгли машину.

  • Беспорядки во время первомайской демонстрации в Париже
    Беспорядки во время первомайской демонстрации в Париже
    © Sputnik . Ирина Калашникова
  • Беспорядки во время первомайской демонстрации в Париже
    Беспорядки во время первомайской демонстрации в Париже
    © Sputnik . Ирина Калашникова
  • Беспорядки во время первомайской демонстрации в Париже
    Беспорядки во время первомайской демонстрации в Париже
    © Sputnik . Ирина Калашникова
  • Беспорядки во время первомайской демонстрации в Париже
    Беспорядки во время первомайской демонстрации в Париже
    © Sputnik . Ирина Калашникова
1 / 4
© Sputnik . Ирина Калашникова
Беспорядки во время первомайской демонстрации в Париже

 




Главные темы

Орбита Sputnik

  • В Цхинвале прошла репетиция Парада Победы с участием курсантов из ДНР
    В одном строю

    Курсанты из ДНР примут участие в военном параде в Цхинвале, а югоосетинские военные пройдут торжественным маршем в Донецке.

  • Флаг Азербайджана, фото из архива
    По ту сторону Атлантики

    В американском Питтсбурге 28 мая объявлен Днем Азербайджана по случаю столетия Азербайджанской Демократической Республики.

  • Агван Варданян
    Больше не товарищ

    Видный деятель "Дашнакцутюн", депутат Агван Варданян проголосовал против Пашиняна вопреки официальной позиции своей фракции и был исключен из ее рядов.

  • В Астане у супермаркета Жаннур перевернулся батут
    Ветром сдуло

    В столице Казахстана Астане сильным ветром сдуло батут у торгового центра, на котором играли дети, пострадали пятеро малышей.

  • Участники акции Бессмертный полк в Бишкеке .Архивное фото
    В полку прибыло

    С каждым годом все больше молодежи принимает участие в акции "Бессмертный полк", рассказали в штабе движения "Бессмертный полк — Кыргызстан".

  • Хрустальный шар, архивное фото
    Сверхъестественные расходы

    Жительница белорусского Мозыря перевела лже-экстрасенсу из России 25 тысяч долларов – чтобы оплатить услуги "ясновидящей" она взяла кредит в банке.

  • Вайра Вике-Фрейберга и девушки проекта Нам всем надо быть Вайрой
    Печально я гляжу…

    Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга выразила крайнее разочарование тем, что новое поколение латвийцев не понимает, что больше не живет в СССР.

  • Бывший руководитель Театра Юозаса Мильтиниса в Паневежисе Линас Зайкаускас, архивное фото
    Преступление и наказание

    Бывший руководитель Театра Юозаса Мильтиниса в литовском Паневежисе Линас Зайкаускас осужден за домогательства к подчиненной.

  • Pavel Midrigan
    "Мы – не партнеры!"

    Эксперт прокомментировал Sputnik Молдова намерение ЕС ужесточить правила въезда в Шенгенскую зону для жителей стран с безвизовым режимом.

  • В Цхинвале прошла репетиция Парада Победы с участием курсантов из ДНР
    В одном строю

    Курсанты из ДНР примут участие в военном параде в Цхинвале, а югоосетинские военные пройдут торжественным маршем в Донецке.

  • Флаг Азербайджана, фото из архива
    По ту сторону Атлантики

    В американском Питтсбурге 28 мая объявлен Днем Азербайджана по случаю столетия Азербайджанской Демократической Республики.

  • Агван Варданян
    Больше не товарищ

    Видный деятель "Дашнакцутюн", депутат Агван Варданян проголосовал против Пашиняна вопреки официальной позиции своей фракции и был исключен из ее рядов.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Набережная
Весна в Сухуме: кадры набережной столицы
Вернусь скоро: письмо красноармейца Михаила Тания домой
Вернусь скоро: письмо красноармейца Михаила Тания домой
Run Sukhum: Что? Где? Когда?
"Run Sukhum": Что? Где? Когда?

Соцсети

Sputnikabkhazia