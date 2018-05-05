Участник первомайских беспорядков в Париже оштрафован на тысячу евро

В первомайских беспорядках во французской столице приняли участие свыше тысячи экстремистов в черной одежде и масках.

СУХУМ, 5 мая — Sputnik. Участника уличных беспорядков во время первомайских шествий в Париже приговорили к штрафу в размере тысячи евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Parisien.

Издание поясняет, что мужчину задержали за незаконное ношение оружия.

На данный момент под следствием за уличный дебош находятся десять человек.

"4 мая в пятницу перед судом предстали трое, двое признали свою вину и были отпущены, еще одному, 24-летнему Тиму суд назначил штраф в размере тысячи евро. Судебный процесс над остальными семью подследственными пройдет в конце месяца", — пишет издание.

Ранее сообщалось, что в результате устранения дебоша было задержано около ста участников беспорядка.

1 мая в столице Франции проходили первомайские шествия. Первомайские мероприятия в Париже сопровождались многочисленными беспорядками, по ходу праздничного шествия экстремисты начали рушить витрины ресторанов и кафе, молодые люди в черной одежде и масках, которых по данным местной полиции было свыше тысячи человек, сожгли машину.