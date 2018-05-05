Навальный задержан в Москве в ходе несанкционированных акций протеста

5 мая в субботу протестные акции, организованные сторонниками Алексея Навального, проходят в разных городах России, в некоторых они не согласованы с местными властями.

СУХУМ, 5 мая — Sputnik. В центре Москвы в разгар несанкционированной протестной акции задержан Алексей Навальный, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря предвыборного штаба Навального Руслан Шаведдинов. © Sputnik . Михаил Климентьев Владимир Путин вновь первый в рейтинге доверия россиян политикам

Протестные мероприятия, организованные сторонниками Алексея Навального, проходили в ряде городов России. В некоторых регионах они не были согласованы с местными властями.

В Москве акция стартовала на Пушкинской площади.

Полиция в мегафон просила собравшихся разойтись и не мешать проходу других граждан, предупреждая о возможности применения силы в случае неподчинения. После того, как из толпы раздались выкрики, полиция начала задерживать участников несанкционированной акции, некоторые из которых бросали в правоохранителей вырванные с корнем из газонов кусты.

По сообщению издания, задержано около 15 человек.

Мэрия Москвы согласовала акцию 5 мая на проспекте Сахарова с числом участников до 15 тысяч человек, но один из организаторов, Алексей Навальный, все равно призвал выйти на несанкционированное шествие по Тверской улице. В мэрии назвали такие призывы провокацией и заявили, что в случае проведения несогласованной акции власти будут действовать в соответствии с законодательством.

Прокуратура Москвы предупредила Навального о недопустимости нарушений закона, а уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова призвала не вовлекать в акции протеста несовершеннолетних.