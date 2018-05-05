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Эксперт: эпидемия бесплодия обусловлена культурой фастфуда

© Фото : unsplash.com
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По современным оценкам, примерно 10-15 процентов семейных пар в западных странах не способны продолжить род из-за бесплодия одного из партнеров.

СУХУМ, 5 мая — Sputnik. Женщины, употребляющие в пищу фастфуд и другую жирную еду, превышают тем самым вероятность попасть в группу бесплодных женщин, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Human Reproduction.

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"Наши предыдущие исследования показывают, что бесплодие может развиваться потому, что вещества, содержащиеся в фастфуде, способны проникать в яйцеклетки и менять их работу. Вдобавок жиры, сахар и соль могут менять метаболизм и мешать нормальной работе половых органов", — заявила Клэр Робертс из Университета Аделаиды (Австралия).

По оценке экспертов, 10-15 процентов семейных пар в западных странах не способны продолжить род из-за бесплодия одного из партнеров. Доли бесплодных мужчин и женщин равны.

Робертс и ее коллеги выяснили, что "эпидемия бесплодия" может быть обусловлена и другим современным феноменом — культурой фастфуда. К такому выводу они пришли по результатам наблюдений за здоровьем примерно шести тысяч женщин, планировавших завести ребенка.

Ноги младенца в руках матери
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В ходе кропотливых исследований, выяснилось, что на успешности зачатия наиболее существенно сказываются два компонента диеты — фрукты и фастфуд. К примеру, женщины, которые ели фрукты каждый день, лишь в четырех процентах случаев становились бесплодными, а те, кто к фруктам не притрагивался и уделил в своем рационе значимое место жирной пище, — в 12 процентах случаев. Этим женщинам приходилось тратить больше года на естественное или искусственное зачатие.

Почему это так, медики пока не знают, но подозревают, что жирная пища может не только менять метаболизм организма матери, но и особым образом влиять на сами яйцеклетки и их "заготовки" в яичниках.




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