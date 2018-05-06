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Акция Бессмертный полк в Риме

С портретами воинов по земному шару: "Бессмертный полк" прошел в разных странах

© Sputnik . Данило Гарчиа Ди Мео
Новости
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Акция "Бессмертный полк", приуроченная ко Дню Победы в Великой Отечественной войне прошла в разных города земного шара.

СУХУМ, 6 мая — Sputnik. Акция "Бессмертный полк", приуроченная к 73-й годовщине победы Антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне, стартовала в США, сообщает РИА Новости.

Самое масштабное построение — в Нью-Йорке, где акция проходит уже четвертый год подряд. С фотографиями своих родных на набережную реки Гудзон вышло более тысячи человек.

Акция Бессмертный полк в Вашингтоне

                        ©
                    Sputnik . Алексей Агарышев
Акция "Бессмертный полк" в Вашингтоне

В Америке 5 мая в Нью-Йорке, Вашингтоне, Денвере, Бостоне, Фениксе прошли акции памяти, 6 мая марши прошли в Сан-Франциско, Сиэтле, Орландо, Филадельфии, Сан-Диего, Чикаго, Хьюстоне, Детройте, Талахассе.

В Майами акция состоится 9 мая. В этом году к ней впервые присоединились города Алабама и Канзас-сити. Также 6 мая в Сан-Франциско пройдет автопробег.

В воскресенье также состоялось шествие "Бессмертного полка" в Лиссабоне, в акции приняли участие 1200 человек.

Колонну возглавила певица Юлия Самойлова – российская участница международного музыкального конкурса "Евровидение", который проходит в этом году в Лиссабоне.

Участница 63-го международного конкурса песни Евровидение - 2018 от России Юлия Самойлова (в центре) во время акции «Бессмертный полк» в Лиссабоне.
© Sputnik . Владимир Астапкович
Участница 63-го международного конкурса песни "Евровидение - 2018" от России Юлия Самойлова (в центре) во время акции «Бессмертный полк» в Лиссабоне.

У военного мемориала Цитадель в бельгийском городе Льеже также состоялся памятный митинг.

В отрядах бельгийского сопротивления в годы Второй мировой воевали и советские военнопленные, которым удавалось бежать с находившихся на территории бельгийской Валлонии угольных шахт. Некоторые организовывали свои партизанские отряды.

В субботу днем в центре Рима под затяжным ливнем, который не стал помехой для участия в памятном мероприятии более сотни соотечественников и итальянцев встали в колонну и прошли с флагами и фотографиями героев войны вдоль исторического сооружения неподалеку от стен Ватикана и остановились на набережной Тибра. Там состоялась минута молчания и небольшой митинг, который сопровождали песни военных лет.

Акция Бессмертный полк в Риме

                        ©
                    Sputnik . Данило Гарчиа Ди Мео
Акция "Бессмертный полк" в Риме

Впервые шествие "Бессмертного полка" официально состоялось в Женеве.

Участники с песнями прошли по одной из набережных женевского озера, мимо здания Совета ООН по правам человека в сторону площади Наций, прямо перед зданием ООН, где установлен знаменитый памятник в виде большого стула без одной ножки.

На территории посольства России в Токио собралось около 300 желающих поучаствовать в акции памяти.

"Несмотря на то, что сейчас в Японии отпускная неделя, сегодня здесь собралось не меньше 300 человек. Акция в Токио проходит во второй раз, но впервые она стала столь масштабной. Акцию провели на совершенно новом уровне, с концертом, полевой кухней", — поделился представитель Россотрудничества в Японии Константин Виноградов.

Акция Бессмертный полк в Токио 

                        ©
                    РИА Новости/Аврора . Ксения Нака
Акция "Бессмертный полк" в Токио

Шествие "Бессмертного полка" традиционно широко охватило Францию: участники марша пронесли транспаранты с фотопортретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, в Париже, Страсбурге, Лионе, Марселе, Ницце, Монпелье, Безье, Фрежюсе, Меце.

Акция "Бессмертный полк" в честь победы в Великой Отечественной войне, которая состоялась в воскресенье в Манчестере, собрала около 150-200 человек, сообщил РИА Новости представитель посольства РФ в Великобритании.

К памятным мероприятия также присоединились Стамбул, Сеул, Барселона, Киев и другие города.

  • Акция Бессмертный полк в Сеуле
    Акция "Бессмертный полк" в Сеуле
    © Sputnik . Александр Гармаев
  • Акция Бессмертный полк в Лиссабоне
    Акция "Бессмертный полк" в Лиссабоне
    © Sputnik . Владимир Астапкович
  • Акция Бессмертный полк в Барселоне
    Акция "Бессмертный полк" в Барселоне
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    © Sputnik . Орен Умутджан
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© Sputnik . Александр Гармаев
Акция "Бессмертный полк" в Сеуле

 

 

 




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