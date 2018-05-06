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Мексиканская полиция. Архивное фото

В самом преступном штате Мексики обнаружили тела девяти человек в кузове машины

© AP Photo. Gustavo Aguado
Новости
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Прокуратура начала расследование обстоятельств гибели людей, которые могли быть ранее похищены в городе Тикстла неизвестными.

СУХУМ, 6 мая — Sputnik. В субботу в мексиканском городе Чильпансиго обнаружены девять трупов в кузове грузовика, сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральную прокуратуру штата Герреро.

По данным прокуратуры, машина находилась в розыске, хозяина автомобиля подозревали в торговле товарами незаконного происхождения.

Штат Герреро — один из наиболее опасных с точки зрения преступности в Мексике, что обусловлено войной группировок за контроль над транзитом наркотиков в США. Именно в этом штате в сентябре 2014 года пропали 43 студента, которые, как выяснилось впоследствии, были похищены полицией, переданы в руки бандитов в городе Игуала и позднее убиты.




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