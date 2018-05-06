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Пожар в ТЦ в городе Ноябрьске

За ночь в Ноябрьске в двух торговых центрах возникли пожары

МЧС РФ по ЯНАО
Новости
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Наиболее вероятной причиной пожаров в двух торговых центрах Ноябрьска назван поджог.

СУХУМ, 6 мая — Sputnik. В ночь с пятого на шестое мая в городе Ноябрьск произошли пожары в двух торговых центрах, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС Ямало-Ненецкого автономного округа.

"В 01.53 6 мая (23.53 5 мая мск) пожар ликвидирован на площади ориентировочно 2,2 квадратных метров. Пострадавших нет", — говорится в сообщении ведомства.

На месте возгорания работал 51 человек и 17 единиц спецтехники.

О возгорании в ТЦ "Семья", который расположен на 2,2 тысячи квадратных метров, сообщили в ночь на воскресенье.

Свыше трех часов ушло на погашение огня.

По данным ведомства, в здании не находились люди, удалось спасти от ущерба правое и левое крыло здания.

СМИ Ямало-Ненецкого автономного округа написали о пожаре в другом ТЦ на территории Ноябрьска — "Таурус".

В МЧС позже эту информацию журналистам подтвердили, уточнив, что здание торгового центра получило повреждения на площади около 100 квадратных метров.

Пользователи социальных сетей предполагают, чтоб оба торговых центра могут принадлежать одному предпринимателю.

Пожар в торговом центре в Кемерово – инфографика на sputnik.by
© Инфографика .
Пожар в торговом центре в Кемерово

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