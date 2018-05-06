Второй этап реставрации Московского Кремля завершат в декабре

Башни и стены Московского Кремля, где сейчас идут реставрационные работы, снова потребуют реставрации через 25-30 лет.

СУХУМ, 6 мая — Sputnik. К концу 2018 года завершится второй этап реставрации Московского Кремля, пишет РИА Новости.

Об этом сообщил руководитель проекта, глава компании "Петербургский ренессанс" Иван Орынчук.

© Sputnik . Валерий Мельников Реставрация надвратных икон Спасской и Никольской башен Кремля

Второй этап включает в себя реставрацию двух участков: Александровского сада и Васильевского спуска от Спасской до Петровской башни, включая Беклемишевскую.

"В настоящее время реставрация кремлевских стен и башен, в которой принимает участие 250 человек, в рамках второго этапа идет к завершению… До 15 декабря все работы по второму этапу должны быть завершены, все леса демонтированы", — отметил руководитель проекта.

По его словам, все работы идут по графику и будут сделаны в срок.

© Sputnik . Валерий Мельников Реставрация надвратных икон Спасской и Никольской башен Кремля

Как рассказал Орынчук, больший фронт работ уже выполнен, к примеру, отреставрированы керамическая черепица, кирпичная кладка, выполнена вся работа по позолоте. Благоприятная погода в начале мая позволила также открыть верхние части Оружейной и Комендантской башни, а также полностью Царскую башню.

Специалисты также отмечают, что новые реставрационные работы потребуются через 25-30 лет.

"Как практика показывает, для сохранения объекта в хорошем качестве реставрацию необходимо повторять раз в 25-30 лет. Если прошло 30 лет, то обязательно нужно делать", — сказал Орынчук. Он объяснил это влиянием климата, свою роль играет экологический фактор. На сегодняшний день в преддверии майских праздников демонтированы леса на пряслах между Набатной и Спасской башнями со стороны Васильевского спуска, открыта Царская башня.

Также к праздникам удалось открыть верхние части Оружейной башни и Комендантской башни.

