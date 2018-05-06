Вандалы пытались снести памятник Жукову в Харькове

СУХУМ, 6 мая — Sputnik. В ночь с субботы на воскресенье неизвестные пытались разрушить бюст советского маршала Георгия Жукова в Харькове, сообщает РИА Новости.
Об этом мэр города Харькова Геннадий Кернес сообщил на своей странице в соцсети.
"Сегодня ночью "доморощенные декоммунизаторы" опять попытались плюнуть в память о своих дедах и прадедах, прошедших Вторую мировую войну, — попытались разрушить бюст Жукова. Но мы эту попытку на ноль уже умножили — бюст восстановлен", — написал Кернес в фейсбуке.
Кернес подчеркнул также, что намерен обратиться к руководству местной полиции с предложением о более тщательной контроле на памятниками города, особенно в канун приближающихся праздников Дня памяти и примирения и Дня Победы (8 и 9 мая).
"Мы должны достойно почтить память погибших на той войне, почтить память ушедших ветеранов и отдать дань уважения тем из них, кто еще с нами", — написал Кернес.
Геннадий Кернес подчеркнул, что требует взять под особый контроль все памятники, мемориалы и братские могилы тех, кто воевал с фашизмом.
Война с памятниками стала характерной чертой современного пейзажа Украины. Громкие акции по сносу статуй или бюстов тех, кто связан с советским периодом развития устраиваются ежегодно.
Георгий Жуков — советский военачальник, Маршал Советского Союза, министр обороны СССР.
Жукова считают выдающимся, наиболее известным полководцем Великой Отечественной войны, с чьим именем связано большинство громких побед в войне. Четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов "Победа", множества других советских и иностранных орденов и медалей.