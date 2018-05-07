Почему Путин популярен в Европе: политологи назвали причины

Французская компания Ifop провела опрос среди жителей Италии, Франции, Германии, Великобритании и США, чтобы выяснить, какого лидера они считают самым сильным в мире.

СУХУМ, 7 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. На вопрос "Кого вы считаете самым сильным лидером в мире на настоящий момент?" более трети итальянцев (38%), французов и немцев (по 34%) назвали Владимира Путина самым сильным лидером в мире на настоящий момент. Опрос был проведен в рамках проекта Sputnik.Мнения компанией Ifop для информационного агентства и радио Sputnik.

© Sputnik Опрос в Италии

Политолог Николай Трапш полагает, что результаты представленного опроса отражают три очевидных явления, характерных для общественной жизни современной Европы.

"С одной стороны, далеко не все европейцы разделяют идеи собственного политического истеблишмента и поддерживают политический курс, проводимый управленческими структурами России и национальными бюрократиями. Идеологическое "единство" времен "холодной войны" ушло в историю вместе с новыми проблемами, связанными с перманентным экономическим кризисом, стремительным притоком с трудом адаптирующих мигрантов, террористическими угрозами", — подчеркнул он.

© Sputnik Опрос во Франции

По словам политолога, формируемый СМИ и политической элитой зловещий образ России не оказывает ожидаемого воздействия на думающих европейцев, способных отличить пустую пропаганду в социальных сетях от реальных процессов, затрагивающих собственные интересы.

"С другой стороны, Владимир Путин олицетворяет своеобразную экзистенциальную тоску многих жителей Европы по сильным лидерам, отстаивающим национальные интересы и не выполняющим исключительно заокеанские инструкции. Совершенно очевидно, что Тереза Мэй далеко не Маргарет Тэтчер, Эммануэль Макрон мало похож на Жака Ширака или Франсуа Миттерана, не говоря уже о Шарле де Голле, и даже Ангела Меркель не дотягивает в самостоятельности до Гельмута Коля", — сказал Николай Трапш.

© Sputnik Опрос в Германии

В данном контексте, считает политолог Владимир Путин, способный принимать самостоятельные решения и выдерживать мощный коалиционный прессинг США и Европейского Союза, однозначно вызывает симпатии многих европейцев.

"Следует отметить также и то обстоятельство, что российский президент не выступает с агрессивными заявлениями в адрес широких слоев европейского общества, подчеркивая противостояние только с политическими элитами. Наконец, Россия во главе с Владимиром Путиным стремится серьезно и последовательно решать важнейшие мировые проблемы, связанные международным терроризмом, религиозным фундаментализмом, нелегальной миграцией и растущим наркотрафиком", — заметил специалист.

Указанные вопросы вызывают озабоченность понимающих европейцев, не ориентированных на конъюнктурные политические решения и не воспринимающих пропагандистские штампы.

"Следовательно определяющим фактором высокой оценки является целенаправленная и успешная деятельность Владимира Путина, оцениваемая в объективном ракурсе", — заключил он.

Схожего мнения придерживается и политолог Владимир Новиков.

"Мне кажется, что основная проблема тут в том, что европейская и американская политика переживает определенный кризис. В первую очередь, кризис лидерства. Сравните нынешнего британского премьера Терезу Мэй хотя бы с Тони Блэром. Хотя и Блэр не был политиком высокого уровня в качестве альтернативы европейцы и американцы пытаются хвататься за популистов типа Трампа, Макрона, Ренци или искать себе некий идеал за границей", — уверен он.

© Sputnik Опрос в Великобритании

Более трети итальянцев (38%), французов и немцев (по 34%) считают Владимира Путина самым сильным лидером в мире на настоящий момент; так же думают 26% британцев и 23% американцев. Дональда Трампа самым сильным лидером считают 43% американцев и треть британцев (33%).