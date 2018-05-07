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Макрон о выходе США из ядерной сделки: может привести к войне

© Sputnik . Алексей Витвицкий
Новости
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Президент США Дональд Трамп обещал не позже 12 мая объявить, выходят США из ядерной сделки с Ираном или остаются.

СУХУМ, 7 мая — Sputnik. Выход США из ядерной сделки с Ираном может привести к войне, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью французского президента Эммануэля Макрона немецкому изданию Spiegel.

"Это означает, что мы откроем ящик Пандоры, может быть война", — уточнил он.

В то же время президент Франции выразил сомнение, что американский президент стремится разжечь новый конфликт.

Дональд Трамп обещал не позже 12 мая объявить, выходят США из сделки или остаются.

В рамках закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" (INARA) американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать или приостанавливать режим снятия санкций с Ирана.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Теги:
ядерная сделка, Дональд Трамп, Эмманюэль Макрон, Макрон, США, Иран



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