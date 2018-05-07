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Сто восемнадцать душ: в Китае арестовали многодетную мать

© Sputnik . Валерий Мельников
Новости
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Жительница Китая Ли Лицзюань начала усыновлять детей в 1996 году и основала свой частный приют "Деревня любви" в 2007 году. Всего она усыновила 118 сирот.

СУХУМ, 7 мая — Sputnik. Ли Лицзюань, прославившуюся на всю страну тем, что она потратила миллионы юаней на усыновление 118 детей, арестовали власти города Уань провинции Хэбэй по подозрению в совершении уголовных преступлений, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ.

Уставший мужчина с ноутбуком на голове
© Depositphotos / Xalanx
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Жительница Китая начала усыновлять детей в 1996 году и основала свой частный приют "Деревня любви" в 2007 году. СМИ сообщают, что женщина усыновила 118 сирот. Ее деятельность активно освещалась в средствах массовой информации, благодаря чему она прославилась на всю страну.

По данным полиции, хозяйка приюта начала использовать благотворительность для личного обогащения, ее подозревают в использовании усыновленных детей для угроз и запугивания местных чиновников.

По сообщениям СМИ, женщина вымогала 70 тысяч юаней у компании, которой нужно было протянуть кабель, проходивший над приютом, а также около 300 тысяч юаней у отеля и госпиталя.

Некоторые дети имеют родителей, по заявлению властей, их имена приют использовал для того, чтобы обмануть власти и получить на их содержание государственные субсидии.

Власти забрали из приюта 74 ребенка после того, как постановили закрыть учреждение, которое не прошло ежегодную обязательную проверку.

Полиция заморозила более 20 миллионов юаней (3,1 миллиона долларов) и более 20 тысяч долларов на ее банковском счету. Власти также выяснили, что в ее владении находилось множество недвижимой собственности и роскошные автомобили.

Кроме того, появились сообщения о том, что в приюте могли находиться похищенные дети. В связи с чем полиция взяла образцы крови, а также отпечатки пальцев детей, чтобы провести проверку по базе данных пропавших.




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