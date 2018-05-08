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Мужчина дарит шоколадный букет девушке

Гормоны ни при чем: почему женщины выбирают "мачо"

© Depositphotos / Anetlanda
Новости
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Среди многих обывателей и ученых существует представление о том, что повышение уровня тестостерона или эстрогена в крови у мужчин и женщин толкает их в сторону вторых "половинок" с ярко выраженными мужскими или женскими чертами.

СУХУМ, 8 мая — Sputnik. Ученые из университета Глазго в Шотландии выяснили, что уровень эстрогена и других половых гормонов в организме женщин никак не влияет на их предпочтения и не заставляет их влюбляться в брутальных "мачо", сообщает РИА Новости.

"В прошлом, многие медики и обыватели опасались, что увлечение противозачаточными таблетками, содержащими в себе гормоны, может негативно влиять на семейную и личную жизнь женщин. Мы не нашли никаких свидетельств того, что изменения в уровне гормонов как-то влияли на то, кого дамы считают привлекательным", — заявил Бенедикт Джонс (Benedict Jones) из университета Глазго (Шотландия).

Многие труды ученых последних лет посвящены тому, как различия в работе разных систем организма влияют на поведение человека и его психологию. К примеру, несколько лет назад биологи выяснили, что мужчины реже испытывают стресс из-за того, что клетки их мозга производят особый фермент, который подавляет эту реакцию, что не характерно для нервной системы женщин.

Шотландские ученые провели исследование, собрав группу из шести сотен девушек и предложив им оценить привлекательность нескольких десятков парней, просматривая их фотографии. Все эти снимки были получены из одной и той же фотографии, которую ученые изменили в сторону более "мужественной" и "женственной" при помощи компьютера.

Слева - мужественное лицо парня, справа – феминизированное

                        ©
                    Фото :  Jones et al. / Psychological Science 2018
Слева - "мужественное" лицо парня, справа – феминизированное

После того, как они провели этот опрос, ученые собрали пробы слюны, замерили уровень гормонов и сопоставили предпочтения участниц этих опытов с тем, как много эстрогена и других сигнальных молекул содержалось в их организме. Через несколько недель Джонс и его коллеги повторили эти замеры, отмечая то, как поменялись предпочтения дам во время других фаз их менструального цикла.

В целом, "мужественные" лица казались женщинам более привлекательными, чем остальные фотографии. С другой стороны, ученым не удалось найти следов того, что их предпочтительность как-либо зависела от уровня половых гормонов в организме их добровольных помощниц.

Подобные выводы, как отмечают Джонс и его коллеги, несколько не согласуются с популярной сегодня идеей о том, что половой отбор заставил женщин предпочитать мужчин с более "мужественной" внешностью, предположительно способных дать более здоровое потомство, чем остальные ухажеры.

Теперь эволюционистам и биологам предстоит выяснить, что именно управляет выбором женщин и почему традиционный половой отбор не так сильно влияет на их предпочтения, как среди самок других видов млекопитающих.




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