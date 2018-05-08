Беспилотные автомобили протестировали на автоподходах к Крымскому мосту

Тестовый проезд послужит основанием для законодательного разрешения беспилотным автомобилям ездить по дорогам общего пользования в России.

СУХУМ, 8 мая — Sputnik. Российские беспилотные автомобили прошли тестовые испытания на автоподходах к Крымскому мосту, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Минтранса.

Проезд состоялся на специально подготовленном участке трассы А-290 Новороссийск — Керчь. В эксперименте участвовали пять машин. Разработчики сидели на пассажирских сидениях для контроля процесса.

Автомобили разгонялись до 40 километров в час, перестраивались из ряда в ряд и проехали по транспортной развязке. Кроме того, в ходе теста беспилотные машины распознавали дорожные знаки и объезжали препятствия.

В министерстве подчеркнули, что благодаря передаваемой навигационной информации точность позиционирования движения составляет три-пять сантиметров.

"Это яркое завершение первого этапа проекта "Караван", направленного на своевременное создание федеральной автодорожной инфраструктуры для передвижения беспилотного и электрического транспорта", — говорится в сообщении.

Исполняющий обязанности министра транспорта Максим Соколов подчеркнул, что это испытание стало отправной точкой для начала развития беспилотного движения.