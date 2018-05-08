Премьером Армении избрали лидера оппозиции Никола Пашиняна

СУХУМ, 8 мая — Sputnik. Парламент Армении избрал во вторник премьером лидера оппозиционной партии "Гражданский договор" и фракции "Елк" (Исход) Никола Пашиняна, сообщает РИА Новости.

Во втором туре за кандидатуру Пашиняна, выдвинутого фракциями "Елк", "Блок Царукян" и "Дашнакцутюн", проголосовали 59 депутатов, против — 42. Премьер-министра удалось избрать благодаря голосам, отданным членами правящей Республиканской партии Армении.

В ходе голосования 1 мая Пашиняна набрал лишь 45 голосов из необходимых 53.

В Армении с 13 апреля проходили акции протеста. Оппозиция выступила против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера, обвинив его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. Через несколько дней один из лидеров оппозиции Никол Пашинян объявил о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении избрал Саргсяна главой кабмина.

Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста.