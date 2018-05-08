"Инопланетянин" попался на краже в Краснодаре

СУХУМ, 8 мая — Sputnik. Сотрудники краснодарской транспортной полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали мужчину, совершившего кражу денег на железнодорожном вокзале, пишет "Кубань24".

Как сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте, женщина обратилась в дежурную часть и сообщила, что у нее были похищены денежные средства. По словам очевидцев, эту кражу совершил мужчина с лицом, измазанным зеленкой.

Правоохранители по горячим следам задержали мужчину и доставили в отдел, похищенные деньги изъяли и вернули владелице. Задержанным оказался 23-летний местный житель, он признался, что намерено измазался в зеленке, чтобы совершить кражу и остаться неопознанным. Подозреваемого привлекли к административной ответственности по ст. 7.27 КоАП РФ за мелкое хищение.