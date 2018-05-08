Госдума утвердила Медведева на пост премьер-министра России

Госдума на пленарном заседании во вторник проголосовала за утверждение Дмитрия Медведева премьер-министром России.

СУХУМ, 8 мая — Sputnik. За назначение Медведева премьером-министром России проголосовали 374 депутата (83,1%) при необходимых 226 голосах, против высказались 56, воздержавшихся не было. Всего проголосовало 430 человек, сообщает РИА Новости.

Кандидатуру Медведева в нижнюю палату парламента президент РФ Путин внес в понедельник, сразу после своей инаугурации. Процедура его назначения главой правительства будет завершена после того, как Путин подпишет соответствующий указ.

Медведев был председателем кабмина России весь предыдущий срок работы Путина президентом РФ, с 8 мая 2012 года.