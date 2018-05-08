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Инаугурация президента России В. Путина

Мамма Миа: какие песни нравятся Владимиру Путину

© Sputnik . Алексей Дружинин
Новости
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Пресс-секретарь лидера России рассказал, какие песни любит Путин, и почему он не следит за новинками.

СУХУМ, 8 мая — Sputnik. Президенту России Владимиру Путину нравятся некоторые песни шведской группы ABBA, но у него не было возможности сконцентрироваться на новостях об их новой песне, так как он готовился к инаугурации, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"Я знаю, что президенту какие-то песни ABBA нравятся, но сейчас у него не так много времени слушать музыку. Не думаю, что он имел возможность концентрироваться на новостях о новой песне ABBA. Как вы знаете, он готовился к инаугурации, да и обстановка в мире не очень", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, действительно ли президенту нравится творчество этого коллектива.

В конце апреля СМИ со ссылкой на менеджера группы ABBA Йёреля Хансера сообщили, что бывшие участники легендарного шведского коллектива впервые встретились в студии после 35-летнего перерыва и записали две новые песни. Одна из них, I still have faith in you, как ожидается, будет представлена в декабре этого года на британском канале BBC и американском NBC.

Международное признание поп-квартет получил после победы на конкурсе "Еровидения" в 1974 году с песней "Ватерлоо". Члены группы расстались в 1982 году. Во вторник в Лиссабоне состоится первый полуфинал "Евровидения"- 2018.




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