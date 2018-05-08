Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки по Ирану

Глава США Дональд Трамп неоднократно критиковал сделку и обвинял Иран в нарушениях СВПД. В начале января американский лидер заявил, что США выйдут из соглашения, если в него не внесут изменения.

СУХУМ, 8 мая — Sputnik. Соединенные Штаты Америки вышли из ядерной сделки по Ирану, сообщает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что Иран занимается обогащением урана и разработкой ядерного оружия, несмотря на действие "ядерного соглашения" с международным сообществом.

"На самом деле соглашение позволило Ирану продолжать обогащать уран и в конечном итоге достичь ядерного прорыва", — сказал Трамп, выступая с обращением в Белом доме.

© Sputnik . Алексей Витвицкий Макрон о выходе США из ядерной сделки: может привести к войне

Иран и "шестерка" международных посредников — Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия — в 2015 году подписали документ об урегулировании иранской ядерной проблемы.

Участники соглашения приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Его выполнение снимало с Тегерана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза, наложенные из-за ядерных разработок.

Трамп неоднократно критиковал сделку и обвинял Иран в нарушениях СВПД. В начале января американский лидер заявил, что США выйдут из соглашения, если в него не внесут изменения.

При этом остальные посредники неоднократно предостерегали Соединенные Штаты от такого шага.