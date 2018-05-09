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Добыча нефти в городах Ханты-Мансийского автономного округа

Эксперт: выход США из иранской ядерной сделки повысит цены на нефть

© Sputnik . Илья Питалев
Новости
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9 мая к 09:40 по московскому времени июльский фьючерс на нефть марки Brent подскочил на 2,16% — до 76,47 доллара за баррель.

СУХУМ, 9 мая — Sputnik. Выход Вашингтона из ядерной сделки с Ираном повлечет за собой рост цены на нефть марки Brent, пишет РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп
© AFP 2018 / Nicholas Kamm
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Директор аналитического департамента "Golden Hills – КапиталЪ АМ" Михаил Крылов предполагает, что нефть марки Brent может подорожать на 1% к текущему уровню и при этом уронить рубль на 3-5%.

Доллар может вырасти на фоне повышения напряжённости, хотя не стоит недооценивать будущие данные по ИПЦ США, которые также могут повлиять на его курс на мировом рынке, сказал аналитик.

9 мая к 09:40 по московскому времени июльский фьючерс на нефть марки Brent подскочил на 2,16% — до 76,47 доллара за баррель и уже повышался до 76,74 доллара за баррель.

Соединенные Штаты Америки вышли из ядерной сделки по Ирану во вторник 8 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что Иран занимается обогащением урана и разработкой ядерного оружия, несмотря на действие "ядерного соглашения" с международным сообществом.




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